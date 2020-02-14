По информации пресс-службы турнира, около 1,8 млн человек подали заявки на билеты на матчи в Санкт-Петербурге, там пройдет две игры сборной России на групповом этапе, матч Финляндия - Бельгия и один из четвертьфиналов турнира.
На 2,5 млн билетов на весь Евро болельщики подали свыше 28 млн заявок.
Напомним, турнира пройдет с 12 июня по 12 июля.
Почти 2 млн человек подали заявки на билеты Евро-2020 в Санкт-Петербурге
Матчи Евро-2020, которые пройдут в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене", пользуются большим спросом.
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