Позиция сборной России осталась неизменной. Подопечные Станислава Черчесова занимают все то же 38-е место, набрав 1470 очков.
Бельгия, с которой сборная России сыграет на групповом этапе Евро-2020, осталась на первом месте. Другие соперники по группе чемпионата Европы, Дания и Финляндия, занимают 16-е и 58-е место, соответственно.
Рейтинг ФИФА выглядит таким образом:
1. Бельгия (1765 очков)
2. Франция (1733)
3. Бразилия (1712)
4. Англия (1661)
5. Уругвай (1645)
6. Хорватия (1642)
7. Португалия (1639)
8. Испания (1636)
9. Аргентина (1623)
10. Колумбия (1622)
…
16. Дания (1598)
...
38. Россия (1470)
...
58. Финляндия (1386).
ФИФА обновила рейтинг сборных. Позиция сборной России не изменилась
Сегодня на официальном сайте ФИФА был обновлен рейтинг национальных сборных.
Фото: пресс-служба сборной России
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