ФИФА обновила рейтинг сборных. Позиция сборной России не изменилась

Сегодня на официальном сайте ФИФА был обновлен рейтинг национальных сборных.
Фото: пресс-служба сборной России
Позиция сборной России осталась неизменной. Подопечные Станислава Черчесова занимают все то же 38-е место, набрав 1470 очков.

Бельгия, с которой сборная России сыграет на групповом этапе Евро-2020, осталась на первом месте. Другие соперники по группе чемпионата Европы, Дания и Финляндия, занимают 16-е и 58-е место, соответственно.

Рейтинг ФИФА выглядит таким образом:

1. Бельгия (1765 очков)
2. Франция (1733)
3. Бразилия (1712)
4. Англия (1661)
5. Уругвай (1645)
6. Хорватия (1642)
7. Португалия (1639)
8. Испания (1636)
9. Аргентина (1623)
10. Колумбия (1622)

16. Дания (1598)
...
38. Россия (1470)
...
58. Финляндия (1386).


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