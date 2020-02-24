"Аршавин сыграл как Месси". Ван дер Варт - о четвертьфинале Евро-2008

Бывший футболист сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт вспомнил поражение от сборной России в четвертьфинальном матче чемпионата Европы-2008.
Фото: tbth.com
"Этот матч нас очень разочаровал. На групповом этапе мы, вероятно, играли в наш лучший футбол. Разгромили Италию и Францию, обыграли Румынию. У нас была всего одна плохая игра — против России. И русские были в ней очень хороши. Иногда требуется немного удачи, чтобы попасть в следующий раунд.

Помню ту ночь: было 40 градусов, мы отыгрались в самом конце, и начался овертайм. Но сборная России была как молния: они были лучше готовы и победили. В её составе играл Аршавин, тогда он был главным на поле. Он сыграл как Месси, был очень быстр. Помню, как он сделал голевую передачу в овертайме, это было нечто особенное.

Мы были одной из лучших команд в мире на тот момент. Ну а России просто повезло", - цитирует голландца "Чемпионат".

Напомним, сборные России и Нидерландов в основное время сыграли вничью 1:1, а в дополнительное время россияне вырвали победу со счетом 3:1. В полуфинале подопечные Гуса Хиддинка уступили Испании.

Аршавин на Евро забил два гола и отдал одну результативную передачу.


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Теги: Ван дер Варт Аршавин Месси Сборная Нидерландов Сборная России
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