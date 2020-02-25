В УЕФА не исключают, что Евро-2020 будет отменен из-за коронавируса

Существует вероятность, что чемпионат Европы-2020 будет отменен или перенесен из-за коронавируса. Об этом рассказал вице-президент УЕФА Мишель Ува.

Фото: kubnews.ru

"Пока что мы следим за развитием событий, ждем. Футбол должен подстраиваться под страны.



Стараемся не отменять турниры. Проведение соревнований будет остановлено лишь в том случае, если станет еще хуже", - приводит слова функционера Rai Radio 1 Sport.



На 24 февраля было известно, что число инфицированных коронавирусом за пределами Китая достигло 2069 человек.



Чемпионат Европы должен пройти в 12. В Италии, где состоится первый матч турнира, в последние дни наблюдается вспышка коронавируса. Ряд матчей Серии А пройдет без зрителей.