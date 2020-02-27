Дель Пьеро: если бы Россия сыграла в финале Евро с Италией, была бы просто фантастика!

Экс-футболист "Ювентуса" и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро был бы рад, если итальянцы сыграют с Россией в финале Евро-2020.

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