Дель Пьеро: если бы Россия сыграла в финале Евро с Италией, была бы просто фантастика!

Экс-футболист "Ювентуса" и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро был бы рад, если итальянцы сыграют с Россией в финале Евро-2020.
Фото: © Getty Images
"У России очень хорошая сборная. Но и у Италии в этом году команда сильная. Если бы они обе дошли до финала в Лондоне, была бы просто фантастика!", - цитирует Дель Пьеро RT.

Сборная России попала в одну группу с Бельгией, Финляндией и Данией. Итальянцы встретятся с Турцией, Уэльсом и Швейцарией.

Евро пройдет с 12 июня по 12 июля.


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Теги: Дель Пьеро Сборная России Сборная Италии
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