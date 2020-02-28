УЕФА не планирует менять сроки проведения Евро-2020 из-за коронавируса

В пресс-службе УЕФА рассказали, что не планируют переносить сроки проведения чемпионата Европы 2020 года.

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В организации сообщили, что на данный момент нет необходимости что-то менять в расписании турнира, который стартует 12 июня в Риме. УЕФА продолжит контролировать ситуацию с распространением коронавируса.Напомним, число зараженных коронавирусом в Италии растет с каждым днем. Ранее были отменены матчи Серии А, часть некоторых в ближайшем туре пройдет без болельщиков.За пределами Китая случаи заражения были выявлены в 52 странах, включая Россию.