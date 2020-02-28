Ерохин прокомментировал соперников сборной России по Евро-2020

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин высказался о соперниках сборной России по групповому этапу B.
Источник: ФК "Зенит"
- Финны и датчане могут выстрелить на турнире. Сборная Финляндии достаточно неожиданно вышла в финальный этап, хотя по уровню игры так не скажешь. Теэму Пукки едва не стал лучшим бомбардиром отбора, и в АПЛ забивает, хотя его команда в зоне вылета. Смотрел несколько матчей "Норвича" — видно, что от этого нападающего зависит вся игра.

У сборной Дании вообще несколько звёзд в составе. Эриксен недавно перешёл в "Интер" и уже забивает. Ему вообще времени на раскачку не понадобилось. Это игрок очень высокого уровня.

Что касается Бельгии, то мы с ними играли достаточно часто за последние годы — и в товарищеских матчах, и в официальных. У нашего тренерского штаба много информации по этой сборной, так что, скорее, хорошо, что мы можем тщательно подготовиться к этому сопернику, - цитирует футболиста "Чемпионат".

13 июня Россия сыграет с Бельгией, 17 - с Финляндией, 23 - с Данией.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Трое юных футболистов находятся в реанимации после ДТП под Ульяновском
Названа команда недели после ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы
Президент "Урала" раскритиковал "Уральские авиалинии" за подписание контракта со "Спартаком" 3
Стали известны составы на матч ЦСКА - "Урал". Дзагоев и Васин сыграют с первых минут 4
Временно исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА будет Овчинников 1
"Такое бывает раз в четыре года". "Локомотив" поздравил Хеведеса с днем рождения
Азмун не сыграет с "Локомотивом" 11
Нигматуллин: всем известно, что Баду клиент Цорна 1
"В "Спартаке" сейчас нет такого ужаса, который был в концовке первой части чемпионата". Червиченко - о московском дерби 3
"Динамо" и "Спартак" показали, в какой форме сыграют в дерби
Игрок "Сити" Сане сыграл в официальном матче впервые с августа
Нигматуллин: иностранные партнёры были удивлены, что Тиль стоил 18 млн евро 2
Ерохин прокомментировал соперников сборной России по Евро-2020
Неймар признался, что является большим фанатом Бибера
Карпов надеется, что отсутствие Дивеева не скажется на игре с "Уралом"
Куртуа изучает Месси на уровне игроков "Сельты"
Самый дорогой вратарь мира готов покинуть "Челси" 1
Битва последних чемпионов и дерби "Динамо" - "Спартак". Наш футбол возвращается туром, в котором нет неинтересных матчей 5
Клуб из Уханя, где находится источник эпидемии коронавируса, посетит Эль-Класико в Мадриде 2
В одной из итальянских команд три футболиста заразились коронавирусом
Болельщик умер во время матча "Ним" - "Марсель" во Франции
Дель Пьеро рассказал о трудностях перелёта в Россию из-за ситуации с коронавирусом в Италии
Рыков - о Новосибирске: в 3-м по численности населения городе России должна быть команда хотя бы уровня ФНЛ 2
Кафельников - о травме Шюррле: он не жрёт ни ***, вот и кальция нет 14
Игбун: Гончаренко не слушает мнение футболистов. Семак любит общаться на разные темы
Уткин: жеребьевку ЛЧ сделали под "Зенит" с началом финансирования турнира "Газпромом" 30
Силкин: победа над "Спартаком" была бы подарком ко дню рождения 1
"Лестер" потерпел поражение от "Норвича"
"Герта" сыграла вничью с "Фортуной", уступая 0:3 после первого тайма
Холанд - автор самого красивого гола в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов 1
Все новости