- Финны и датчане могут выстрелить на турнире. Сборная Финляндии достаточно неожиданно вышла в финальный этап, хотя по уровню игры так не скажешь. Теэму Пукки едва не стал лучшим бомбардиром отбора, и в АПЛ забивает, хотя его команда в зоне вылета. Смотрел несколько матчей "Норвича" — видно, что от этого нападающего зависит вся игра.
У сборной Дании вообще несколько звёзд в составе. Эриксен недавно перешёл в "Интер" и уже забивает. Ему вообще времени на раскачку не понадобилось. Это игрок очень высокого уровня.
Что касается Бельгии, то мы с ними играли достаточно часто за последние годы — и в товарищеских матчах, и в официальных. У нашего тренерского штаба много информации по этой сборной, так что, скорее, хорошо, что мы можем тщательно подготовиться к этому сопернику, - цитирует футболиста "Чемпионат".
13 июня Россия сыграет с Бельгией, 17 - с Финляндией, 23 - с Данией.
Ерохин прокомментировал соперников сборной России по Евро-2020
Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин высказался о соперниках сборной России по групповому этапу B.
Источник: ФК "Зенит"
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