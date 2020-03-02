"Список мы назовем 16 марта. Дождемся окончания тура. В этом плане нас никто не лимитирует. Объявим список за неделю до начала сбора.
И не удивляйтесь, если у нас опять появится кто-то, кого вы не ждете. Заинтриговал?", — сказал Черчесов в эфире телеканала "Россия 24".
28 и 31 марта сборная России по футболу проведёт два контрольных матча на выезде: со Швецией и Молдовой соответственно.
Летом 2020 года сборная России примет участие в чемпионате Европы, который пройдет в 11 странах. На групповом этапе наша команда встретится со сборными Бельгии, Финляндии и Дании. С бельгийцами и финнами сборная России сыграет в Санкт-Петербурге. Матч с Данией пройдёт в Копенгагене.
Черчесов: не удивляйтесь, если в сборной появится тот, кого вы не ждёте
Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал, что в списке вызванных игроков могут оказаться неожиданные фамилии.
Фото: Rusfootball.info
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