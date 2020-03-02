Главный арбитр встречи - Кшиштоф Якубик. Помощники - Аркадиуш Камил Войчик и Адам Купсик.
Матч Молдова — Россия пройдёт в Кишиневе 31 марта на стадионе "Зимбру". Начало в 21:45 мск.
Помимо встречи с Молдовой, сборная России 28 марта сыграет со сборной Швеции.
Матч Молдова - Россия обслужит польская бригада арбитров
Федерация футбола Молдовы сообщила, что на контрольном матче со сборной Россией будут работать польские судьи.
Фото: www.instagram.com/fmfmoldova
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