"Сбалансированная группа, равные соперники. Но не думаю, что эти сборные намного сильнее России. Нашей команде попались те, кого по силам проходить. При профессиональном подходе у нас есть все шансы выйти из этой группы. Но нужно учитывать, какая цель у каждой национальной сборной. Может, у кого-то цель просто провести игры, а у других — выиграть турнир. Мы фавориты на бумаге, но надо доказать это делом", — приводит слова Бородюка Sport24.
Напомним, что сегодня прошла жеребьёвка групп Лиги наций.
Оппонентами подопечных Станислава Черчесова стали сборные Сербии, Турции и Венгрии.
Отметим, что с турецкой сборной наша команда встречалась в предыдущем розыгрыше турнира. Оба матча закончились в пользу сборной России: 1:2 на выезде и 2:0 в домашнем матче.
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Бородюк - о группе России в Лиге наций: на бумаге фавориты, но надо доказать это на деле
Российский тренер Александр Бородюк прокомментировал группу сборной России в Лиге наций.
Фото: Sportbox
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