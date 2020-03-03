Главный тренер сборной Турции: Россия сильнее, но мы должны её пройти

"Мы уважаем команды Венгрии и Сербии, но сборная Россия сильнее, однако мы должны ее пройти, чтобы выйти в дивизион А.
С россиянами мы играли в 2018 году, у них хорошая команда, которая здорово играла на чемпионате мира. Думаю, что нам предстоит отличный поединок.
Команды Венгрии и Сербии тоже показывают хороший футбол, и я отмечу, что у нас сильнейшая группа в дивизионе В", — цитирует Гюнеша ТАСС.
Сборная Турции попала в одну группу со сборной России второй розыгрыш Лиги наций подряд. Осенью 2018-го года оба матча выиграли подопечные Станислава Черчесова.
Помимо России туркам предстоит сыграть со сборной Венгрии и Сербии.
Все матчи розыгрыша Лиги наций пройдут осенью текущего года.
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Фото: Getty Images
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