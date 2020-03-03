"Нам предстоят сложные матчи со всеми командами, фаворитами являются команды России и Турции, но сербы находятся на том же уровне.
В этой группе мы, несомненно, являемся слабейшими, но для нас это отличная возможность для роста. У нас есть выбор в плане игры против великолепных команд, топ-игроков.
На бумаге у нас не так много шансов на то, чтобы выиграть группу, но в футболе может случиться всякое. Однако нам нужно быть реалистами – нам в этой группе будет тяжело", — приводит слова России ТАСС.
Марко Росси возглавил сборную Венгрии летом 2018-го года. Ранее итальянский тренер руководил венгерским клубом "Гонвед" и приводил его к чемпионству.
Венгры попали в одну группу Лиги наций с Россией, Сербией и Турцией. Матчи европейского турнира сборных пройдут осенью нынешнего года.
Сборная Венгрии занимает 52-е место в рейтинге ФИФА. Россия на 38-й строчке, Сербия делит со сборной Турции 29-ю позицию в мировом рейтинге.
Главный тренер сборной Венгрии: мы слабейшие в группе
Наставник венгерской сборной Марко Росси оценил перспективы своей команды в группе Лиги Наций.
Фото: mlsz.hu
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