Червиченко: вряд ли сборная России фаворит в Лиге наций

Экс-президент московского "Спартака" Андрей Червиченко оценил группу сборной России в Лиге наций.
Фото: mtdata.ru
"Нас нельзя считать фаворитами в этой группе, вряд ли. У сербов очень сильная команда, турки в последнее время подсели, но тоже могут выступить очень сильно. Венгры тоже не самый слабый соперник. Нет, я думаю, что Сербия точно не подарок, вот совсем.

Не знаю, какого результата ожидать. Нужно будет смотреть общий график, график выступлений клубов. Турнир новый, поэтому не все стараются геройствовать. Хотя, конечно же, Черчесов будет требовать от всех максимум отдачи. Группу выиграть будет точно тяжело", — приводит слова Червиченко Sport24.

Сборная России осенью 2020-го года проведёт свои матчи в Лиге наций.

Соперниками нашей команды станут сборные Сербии, Турции и Венгрии.

Напомним, что в марте подопечные Станислава Черчесова проведут две товарищеские игры со Швецией и Молдовой. Матчи пройдут в Стокгольме и Кишинёве 28 и 31 марта соответственно

Материал по теме:

Россия узнала соперников в Лиге наций. Как изменился турнир и поможет ли он попасть на чемпионат мира?


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Червиченко Сборная России Лига наций
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Тренер сборной Сербии: матчи с Россией - отличная возможность проявить себя
Шевченко прокомментировал попадание Украины в одну группу Лиги наций с Германией, Испанией и Швейцарией
Червиченко: вряд ли сборная России фаворит в Лиге наций
Главный тренер сборной Венгрии: мы слабейшие в группе 1
Главный тренер сборной Турции: Россия сильнее, но мы должны её пройти 1
Мостовой - о жеребьёвке Лиги наций: группа как группа
Криштиану Роналду рассказал о состоянии здоровья его мамы
Матч Кубка Италии между "Ювентусом" и "Миланом" отменён из-за коронавируса
Бородюк - о группе России в Лиге наций: на бумаге фавориты, но надо доказать это на деле
Вальтер Дзенга возглавил "Кальяри"
Матчи еврокубков "Валенсия" - "Аталанта" и "Хетафе" - "Интер" пройдут без зрителей из-за коронавируса
Широкову понравилась группа сборной России в Лиге наций 1
"Спартак" показал подготовку к дерби в Кубке России с ЦСКА 1
"Любят у нас паниковать и драматизировать". Тарасова проверили на коронавирус 1
Черчесов прокомментировал соперников сборной России по Лиге наций 1
Россия узнала соперников в Лиге наций. Как изменился турнир и поможет ли он попасть на чемпионат мира?
Ксения Коваленко не поможет сборной России в матче с Косово
Стали известны соперники России в Лиге наций 20
Минздрав Испании рекомендует провести игру "Барселона" - "Наполи" без зрителей
Дьяков рассказал, как переходил в "Спартак-2" 3
"ПСЖ" не отпустит Мбаппе на Олимпиаду
Имбула заявлен за "Сочи" в РПЛ 3
Игрокам "Вулверхэмптона" запретили делать сэлфи с фанатами из-за коронавируса
Уткин: мне понравился "Спартак", потому что его не было 3
Официально: Имбула - игрок "Сочи" 4
Сотруднику РФС подтвердили коронавирус
Сегодня сборная России узнает соперников по Лиге наций-2021 2
Алексей Миранчук рассказал о последствиях удаления Сёмина в матче с "Зенитом" 1
Быстров: я в неплохой форме, набрал всего 10 кг
Роналду вылетел к матери, которая перенесла инсульт
Все новости