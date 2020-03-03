Червиченко: вряд ли сборная России фаворит в Лиге наций

"Нас нельзя считать фаворитами в этой группе, вряд ли. У сербов очень сильная команда, турки в последнее время подсели, но тоже могут выступить очень сильно. Венгры тоже не самый слабый соперник. Нет, я думаю, что Сербия точно не подарок, вот совсем.
Не знаю, какого результата ожидать. Нужно будет смотреть общий график, график выступлений клубов. Турнир новый, поэтому не все стараются геройствовать. Хотя, конечно же, Черчесов будет требовать от всех максимум отдачи. Группу выиграть будет точно тяжело", — приводит слова Червиченко Sport24.
Сборная России осенью 2020-го года проведёт свои матчи в Лиге наций.
Соперниками нашей команды станут сборные Сербии, Турции и Венгрии.
Напомним, что в марте подопечные Станислава Черчесова проведут две товарищеские игры со Швецией и Молдовой. Матчи пройдут в Стокгольме и Кишинёве 28 и 31 марта соответственно
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Фото: mtdata.ru
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