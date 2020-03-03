"Попасть в такую группу с сильнейшими командами Европы — само по себе достижение. Я и не ждал слабых соперников. Тем интереснее будет играть. Наши футболисты получат отличный опыт, а зрителям будет интересно посмотреть на лучшие сборные не только Европы, но и мира. Поэтому я считаю итоги жеребьевки удачными для нас. Здесь все команды очень сильные", — приводит слова Шевченко УЕФА.
Сборная Украины попала в одну группу Лиги наций с командами Германии, Испании и Швейцарии.
Все матчи пройдут осенью 2020-го года.
Украина занимает 24-е место в рейтинге сборных ФИФА, Германия - 15-е, сборная Швейцарии - 12-е. Выше всех - Испания, располагающаяся на восьмом месте.
Об изменениях в структуре Лиги наций читайте здесь:
Россия узнала соперников в Лиге наций. Как изменился турнир и поможет ли он попасть на чемпионат мира?
Шевченко прокомментировал попадание Украины в одну группу Лиги наций с Германией, Испанией и Швейцарией
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал результаты жеребьёвки Лиги Наций.
Фото: twitter.com/jksheva7
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!