Шевченко прокомментировал попадание Украины в одну группу Лиги наций с Германией, Испанией и Швейцарией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал результаты жеребьёвки Лиги Наций.

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"Попасть в такую группу с сильнейшими командами Европы — само по себе достижение. Я и не ждал слабых соперников. Тем интереснее будет играть. Наши футболисты получат отличный опыт, а зрителям будет интересно посмотреть на лучшие сборные не только Европы, но и мира. Поэтому я считаю итоги жеребьевки удачными для нас. Здесь все команды очень сильные", — приводит слова Шевченко УЕФА.Сборная Украины попала в одну группу Лиги наций с командами Германии, Испании и Швейцарии.Все матчи пройдут осенью 2020-го года.Украина занимает 24-е место в рейтинге сборных ФИФА, Германия - 15-е, сборная Швейцарии - 12-е. Выше всех - Испания, располагающаяся на восьмом месте.