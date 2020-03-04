"Группа ровная и непростая, надо выходить из нее спокойно. Все команды мы знаем, все обладают приличным уровнем. Явных лидеров нет. Будет интересно. Турки непростые, пережили кризис, а сейчас набирают силу, дома хорошо играют. У сербов хорошая и техничная команда, они всегда здорово играют. Венгры с характером, дома прилично всегда выглядят. Фаворитов тут нет. Думаю, нам по силам соперники", — приводит слова Мутко РИА Новости.
Вчера прошла жербьёвка очередной Лиги наций. Сборная России попала в группу к Сербии, Турции и Венгрии. Все матчи турнира пройдут осенью 2020-го года.
Первую игру в Лиге наций подопечные Станислава Черчесова проведут 3-го сентября на своём поле против сборной Сербии. Начало игры в 21:45 мск.
Более подробно ознакомиться с новым форматом Лиги наций:
Россия узнала соперников в Лиге наций. Как изменился турнир и поможет ли он попасть на чемпионат мира?
Мутко - о группе России в Лиге наций: явных лидеров нет
Бывший президент РФС Виталий Мутко прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги наций.
Фото: Коммерсантъ
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