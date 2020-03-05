"Чемпионат Европы для нас практически домашний. Если бы не попали, это была бы большая неудача. Планка у нас достаточно высокая, стараемся ниже неё не опускаться. Качественно провели отборочный цикл. У нас многие игроки поменялись после чемпионата мира.
Мы знаем, кто мы такие, знаем наши сильные стороны. Сбор перед турниром поможет подтянуть команду во всех компонентах. Главное, чтобы не было травм, потому что есть игроки, которые определяют лицо команды. Поэтому самое важное, чтобы здесь всё было нормально", — цитирует Черчесова "Чемпионат".
Чемпионат Европы пройдёт летом нынешнего года с 12 июня по 12 июля.
Сборная России на групповом этапе турнира встретится с командами Бельгии, Дании и Финляндии.
Напомним, что матчи со сборными Бельгии и Дании пройдут на стадионе в Санкт-Петербурге 13-го и 17-го июня соответственно.
С Данией подопечные Станислава Черчесова сыграют 20-го июня в Копенгагене.
Европейское первенство впервые пройдёт в 11 странах, в 12 разных городах. Сделано это в честь 60-летнего юбилея турнира.
Черчесов: главное, чтобы перед чемпионатом Европы не было травм
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями о грядущем чемпионате Европы.
Фото: Rusfootball.info
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