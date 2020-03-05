Черчесов: главное, чтобы перед чемпионатом Европы не было травм

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями о грядущем чемпионате Европы.
Фото: Rusfootball.info
"Чемпионат Европы для нас практически домашний. Если бы не попали, это была бы большая неудача. Планка у нас достаточно высокая, стараемся ниже неё не опускаться. Качественно провели отборочный цикл. У нас многие игроки поменялись после чемпионата мира.

Мы знаем, кто мы такие, знаем наши сильные стороны. Сбор перед турниром поможет подтянуть команду во всех компонентах. Главное, чтобы не было травм, потому что есть игроки, которые определяют лицо команды. Поэтому самое важное, чтобы здесь всё было нормально", — цитирует Черчесова "Чемпионат".

Чемпионат Европы пройдёт летом нынешнего года с 12 июня по 12 июля.

Сборная России на групповом этапе турнира встретится с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

Напомним, что матчи со сборными Бельгии и Дании пройдут на стадионе в Санкт-Петербурге 13-го и 17-го июня соответственно.

С Данией подопечные Станислава Черчесова сыграют 20-го июня в Копенгагене.

Европейское первенство впервые пройдёт в 11 странах, в 12 разных городах. Сделано это в честь 60-летнего юбилея турнира.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Черчесов Сборная России Евро-2020
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Спартак" подаст жалобу на судейство в кубковом матче с ЦСКА
КДК: "Зенит" заплатит штраф в 150 тысяч рублей, "Локомотив" - 170 тысяч
Быстров - о ситуации между Гончаренко и Тедеско: оба неправы 2
Официально: Adidas станет техническим спонсором "Локомотива" со следующего сезона
Орлов: то, что Гончаренко оттолкнул Тедеско - неприлично. Надо уметь проигрывать 2
Голкипер "Норвича" использовал шпаргалку на бутылке в серии пенальти против "Тоттенхэма" (фото)
Сегодня исполнилось бы 84 года Владимиру Маслаченко 3
"Урал" взял в самолёт болельщиков после отмененного матча с "Шинником"
Сорокин рассказал, введут ли Fan ID в чемпионате России
Черчесов: главное, чтобы перед чемпионатом Европы не было травм
Гончаренко отпихнул Тедеско вместо рукопожатия. Некрасиво, но градусу противостояния только в плюс 3
Бельгийский арбитр станет экспертом в судейской комисии при РФС
Талалаев - о Тедеско: куда ты лезешь? Гончаренко мог и локоть подставить 21
"Барселона" предложит тер Штегену улучшенный контракт
В чемпионате Франции запретили рукопожатия из-за угрозы заражения коронавирусом 4
Зелимхан Бакаев: сделаю всё, чтобы восстановиться к игре с "Краснодаром" 7
Фоторепортаж с матча "Спартак" - ЦСКА
Быстров: в ситуации с удалением Понсе я с арбитром согласен 12
Ларссон: Москва красно-белая 8
Пустовойтова: назначение на матч РПЛ - знаменательное событие для всего женского судейского корпуса 1
"Пожимать руку тренеру соперников - это профессиональная обязанность". Газзаев - о конфликте Гончаренко и Тедеско 39
Равиль Сабитов будет помогать Кононову в "Риге"
Де Брейне из-за травмы может пропустить дерби с "Манчестер Юнайтед"
Калиниченко: Гончаренко поступил не очень 4
"Каждый из нас это сделает". Моуринью - о конфликте Дайера с фанатом
Ловчев: в сторону "Спартака" было больше судейских ошибок, чем в сторону ЦСКА 7
Кейн планирует летом перейти в "Манчестер Юнайтед"
Защитник "Спартака" Айртон: класико – наше 9
Леонид Федун: у Иванова очень редко получается не испортить игру 8
Гусев: Тедеско напрыгнул на Гончаренко. Может, у него какие-то наклонности 23
Все новости