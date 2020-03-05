Президент УЕФА думает, что Евро-2020 не будет отменен из-за коронавируса

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал информацию о том, что матчи Евро-2020 могут быть отменены или перенесены.

Фото: ТАСС

Ранее сообщалось, что турнир, который пройдет с 12 июня по 12 июля на 12 стадионах 12 городов, может не состояться из-за эпидемии коронавируса.



"Ситуация серьезная, и нам нужно будет решить эту проблему. Но я настроен оптимистично. Думаю, что турнир пройдет по плану. Все будет под контролем, я не сомневаюсь. Пока еще рановато говорить о каких-то конкретных вариантах, когда Евро начнется. Нужно оставаться спокойным и не надо паниковать", - приводит слова Чеферина Sky Sports.