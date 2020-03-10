В Федерации футбола Швеции сообщили, что пока не принято решений по матчу с Россией

В пресс-службе Федерации футбола Швеции прокомментировали возможную отмену товарищеского матча с Россией из-за коронавируса.

Вчера стало известно, что продажа билетов на матч Молдова - Россия приостановлена из-за угрозы заражения коронавирусом.

"Мы уделяем пристальное внимание всем событиям, связанных с коронавирусом, и следуем рекомендациям ФИФА и УЕФА, а также наших национальных властей. До сих пор нет никаких решений относительно каких-либо ограничений со стороны шведских властей или международных футбольных ассоциаций, которые имеют отношение к матчу Швеция — Россия", - сказали в пресс-службе.

Матч между Швецией и Россией должен состояться 28 марта.

Sport24


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Теги: Сборная Швеции Сборная России
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