В Федерации футбола Швеции сообщили, что пока не принято решений по матчу с Россией

В пресс-службе Федерации футбола Швеции прокомментировали возможную отмену товарищеского матча с Россией из-за коронавируса.Вчера стало известно, что продажа билетов на матч Молдова - Россия приостановлена из-за угрозы заражения коронавирусом."Мы уделяем пристальное внимание всем событиям, связанных с коронавирусом, и следуем рекомендациям ФИФА и УЕФА, а также наших национальных властей. До сих пор нет никаких решений относительно каких-либо ограничений со стороны шведских властей или международных футбольных ассоциаций, которые имеют отношение к матчу Швеция — Россия", - сказали в пресс-службе.Матч между Швецией и Россией должен состояться 28 марта.