"УЕФА очень серьезно относится к ситуации, связанной с коронавирусом. Мы внимательно следим за ситуацией и находимся в контакте с Всемирной организацией здравоохранения и национальными властями по поводу COVID-19 и его распространения, — отметили в главном футбольном ведомстве Европы", - отметили в УЕФА.
Сегодня стало известно, что товарищеский матч сборной России с Молдавией, который пройдет в Кишиневе 31 марта, будет без болельщиков на трибунах.
Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. На сегодняшний день известно о 4000 умерших. Боле 100 000 были заражены.
"Р-Спорт"
В УЕФА прокомментировали возможную отмену матчей сборных из-за коронавируса
В УЕФА высказались на тему возможной отмены товарищеских матчей сборных из-за вспышки коронавируса.
Фото: © РИА Новости
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!