УЕФА из-за коронавируса может отменить матч Грузия - Белоруссия

Матч отборочного раунда чемпионата Европы-2020 между Грузией и Белоруссией может быть отменен из-за коронавируса.

Грузинская федерация футбола уже обратилась в УЕФА с такой просьбой. Встреча должна состояться в Тбилиси 26 марта, все билеты на матч уже проданы.

"Для нас важным является болельщик, однако не менее важным являются интересы и здоровье игроков. У нас в сборной Грузии есть много игроков, которые играют в Европе и Америке. Из-за опасности коронавируса их путешествие и въезд усложнились. Это еще один аргумент в пользу того, почему матч должен быть перенесен. Для нас неприемлемым является отказ от зрителей на стадионе, так как футбол принадлежит народу", - сказал гендиректор секретаря организации Давид Муджири.

На данный момент в Грузии зарегистрировано 24 случая заражения коронавирусом.

ТАСС


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Теги: Сборная Грузии Сборная Белоруссии Коронавирус
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