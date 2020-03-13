Орлов: Евро-2020 нужно проводить. Нельзя ломаться от болезни

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал возможный перенос чемпионата Европы.
Фото: ФК "Зенит"
"УЕФА обратился к руководителям европейских стран, чтобы способствовать проведению чемпионата Европы. Может, в Италии и не надо, но всё-таки проводить турнир нужно. Пусть без зрителей. Нельзя, чтобы жизнь останавливалась. Иначе — паника, чёрт-те что, раскардаш полный, все будут сидеть по домам и бояться. Мы, здравомыслящие люди, должны прийти к чему-то одному. Как жить дальше? Нельзя закрываться, нельзя уходить совсем в сторону. Нельзя ломаться от этой болезни", — сказал Орлов в эфире радио "Эхо Москвы".

На днях в СМИ появилась информация о том, что летний чемпионат мира может быть перенесен на 2021-й год из-за пандемии коронавируса в мире. Окончательное решение должно быть принято в ближайшее время.

Все матчи топ-5 европейских чемпионатов были приостановлены из-за распространения коронавируса в мире.

Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы на следующей неделе тоже не состоятся.


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Теги: Евро-2020 Орлов Коронавирус УЕФА
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