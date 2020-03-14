Чемпионат Европы-2020 может пройти в декабре

Как сообщает The Telegraph, чемпионат Европы-2020, который должен пройти с 12 июня по 12 июля, может пройти зимой из-за эпидемии коронавируса.

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По данным источника, УЕФА рассматривает возможность переноса турнира на декабрь. Летом клубы европейских чемпионатов получат возможность завершить национальные первенства.



Вспышка вируса была зафиксирована в Китае в конце 2019 года. На сегодняшний день известно, что от него скончалось более 5 тысяч человек по всему миру.