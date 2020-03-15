"Мы предложим УЕФА перенести чемпионат Европы. Хотелось бы доиграть этот сезон, так как это было бы более справедливо и правильно", — цитирует президента Федерации футбола Италии Габриэле Гравина SportMediaset.
Напомним, что в настоящий момент все топ-5 европейских чемпионатов приостановлены из-за пандемии коронавируса в мире. Также на паузе находятся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Сообщается, что вместо чемпионата Европы в июне клубы будут доигрывать свои национальные первенства.
Решение будет принято 17-го марта после конференции УЕФА по сложившейся ситуации. Сообщалось, что чемпионат Европы может быть перенесен на декабрь или на лето следующего года.
Федерация футбола Италии попросит УЕФА о переносе Евро-2020 из-за коронавируса
Руководство итальянского футбола обратится в УЕФА с просьбой перенести Евро-2020.
Фото: Getty Images
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