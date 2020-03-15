Манчини: есть более важные вещи, чем Евро-2020

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал возможный перенос Евро-2020 из-за коронавируса.

Фото: РИА Новости

"Мы должны оставить всех игроков дома, каждого. Они профессионалы и знают, что делать. Если серия А возобновится, у них будет 10 дней или две недели для регулярных тренировок. Нам нужно подождать до вторника, чтобы понять, примет ли УЕФА решение о переносе Евро-2020. Проблемы, которые происходят в последние 15 дней в Италии, теперь и в других странах. Не знаю, чем все это кончится, но есть более важные вещи, чем Квро-2020", — приводит слова Манчини Football Italia.



Ранее стало известно, что федерация футбола Италии попросит УЕФА о переносе чемпионата Европы из-за пандемии коронавируса.



Напомним, что на данный момент в Европе приостановлены топ-5 чемпионатов, а также матчи еврокубков.



Решение по проведению чемпионата Европы, запланированного на июнь-июль этого года, будет принято 17-го марта после конференции в УЕФА.



Одним из вариантов может быть перенос турнира на декабрь, другим - перенос на лето 2021-го года.