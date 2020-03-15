"Итальянцы сами всех заразили и теперь требуют отменить Евро. Я офигеваю". Черданцев - о коронавирусе

Комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев прокомментировал просьбу итальянской федерации футбола к УЕФА о переносе чемпионата Европы.


"Отлично. Итальянцы сами всех заразили и теперь требуют отменить Евро, потому что ОНИ не успеют доиграть свой чемпионат! Я офигеваю, дорогая редакция", — написал Черданцев.

Напомним, что вчера федерация футбола Италии обратилась в УЕФА с просьбой о переносе чемпионата Европы, который запланирован на ближайшее лето.

Решение о переносе может быть принято уже завтра, 17-го марта, после конференции УЕФА. Ожидается, что Евро может быть перенесено либо на декабрь, либо на лето 2021-го года.

В настоящее время приостановлены все ведущие чемпионаты, а также матчи еврокубков из-за пандемии коронавируса.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Черданцев Серия А УЕФА Евро-2020 Коронавирус
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(6)

Последние новости

"Зенит" не отпустит легионеров из клуба, если сезон РПЛ будет приостановлен из-за коронавируса
"Манчестер Юнайтед" может перехватить ван де Бека у мадридского "Реала"
В Бразилии все футбольные турниры приостановлены из-за коронавируса
Норманн: "Ростову" надо играть в свой футбол, и тогда всё будет хорошо
"Наполи" и "Интер" хотят приобрести Бога из "Сассуоло"
Бубнов: не думаю, что слабый весенний старт ЦСКА — вина Гончаренко
Газзаев: в ЦСКА были допущены ошибки при подготовке к чемпионату 1
"Итальянцы сами всех заразили и теперь требуют отменить Евро. Я офигеваю". Черданцев - о коронавирусе 7
Фанаты "Торпедо" назвали Игнашевича "троянским конём" 3
"Хетафе" выкупил защитника у "Барселоны"
"Ротор" снова лидирует единолично. Обзор 27-го тура ФНЛ
"В Сибири какие эпидемии? Как ты нас напугаешь?". Главный тренер "Томи" - о коронавирусе
"Реал" хочет оставить у себя голкипера "ПСЖ"
Сенников: "Локомотив" заслужил победу над "Ростовом" 1
Игнатьев: никогда не променял бы Семина на другого специалиста 1
Президент Ла Лиги: мы рассматриваем возможность завершения сезона
Канчельскис: играть без болельщиков? Уж лучше возьмём паузу, "убъём коронавирус", а потом доиграем чемпионаты
Канчельскис: чемпионат Узбекистана приостановлен на 3 недели
Стали известны инфицированные коронавирусом футболисты "Валенсии" 1
"Аталанта" ушла на карантин из-за коронавируса
Судья Федотов: в ворота "Сочи" не назначили пенальти за фол Мевли 1
Манчини: есть более важные вещи, чем Евро-2020
Аршавин: у "Ростова" нет духа победителя
Карпин рассказал, почему Мамаев не сыграл с "Локомотивом" 1
Федерация футбола Италии попросит УЕФА о переносе Евро-2020 из-за коронавируса
Васин: ЦСКА пришлось играть против автобуса "Уфы" весь матч
"Самый лучший коллектив". Крыховяк опубликовал фото из раздевалки после победы над "Ростовом" 2
Арбитр Федотов: Вилков должен был удалять Баринова 8
Червиченко: вчера в Италии умерло 360 человек. Если это тенденция - речь уже не о футболе, а о выживании 4
Мещеряков: "специалисты" рано списали "Локомотив"
Все новости