"Итальянцы сами всех заразили и теперь требуют отменить Евро. Я офигеваю". Черданцев - о коронавирусе

Отлично. Итальянцы сами всех заразили и теперь требуют отменить Евро, потому что ОНИ не успеют доиграть свой чемпионат! Я офигеваю, дорогая редакция https://t.co/BjD8tyqsC6— Cherdantsev (@cherdantsev) March 15, 2020
"Отлично. Итальянцы сами всех заразили и теперь требуют отменить Евро, потому что ОНИ не успеют доиграть свой чемпионат! Я офигеваю, дорогая редакция", — написал Черданцев.
Напомним, что вчера федерация футбола Италии обратилась в УЕФА с просьбой о переносе чемпионата Европы, который запланирован на ближайшее лето.
Решение о переносе может быть принято уже завтра, 17-го марта, после конференции УЕФА. Ожидается, что Евро может быть перенесено либо на декабрь, либо на лето 2021-го года.
В настоящее время приостановлены все ведущие чемпионаты, а также матчи еврокубков из-за пандемии коронавируса.