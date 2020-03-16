Худяков: если Евро переносится, то есть здравый смысл доиграть чемпионат после паузы

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков высказался о том, что президент "Спартака" Леонид Федун предложил остановиться чемпионат России.

"Слова Федуна о возможной остановке чемпионата? Если чемпионат Европы переносится, то есть здравый смысл доиграть чемпионат после паузы. Но все будет зависеть от того, как весь мир будет реагировать на коронавирус, будет ли продлеваться карантин", - цитирует Худякова Sport24.

Напомним, из-за распространения китайского коронавируса были приостановлены все ведущие чемпионаты, а также Лига чемпионов и Лига Европы. Под вопросом находится проведение чемпионата Европы-2020.


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Теги: Худяков
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