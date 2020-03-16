УЕФА потребует от клубов и лиг более 300 млн евро за перенос Евро-2020

Как сообщает The Athletic, Союз европейских футбольных ассоциаций готов перенести Евро-2020 на один год.

Отмечается, что в случае переноса организация потребует от клубов и лиг компенсацию в размере 302 млн евро. Эти данные будут переданы клубам на совещании, которое пройдет сегодня, 17 марта.



УЕФА намерен перенести чемпионат Европы из-за того, чтобы клубы смогли завершить свои чемпионаты, дабы избежать больших финансовых потерь.



Ранее сообщалось, что Евро, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, может пройти в декабре 2020 года.