Матчи сборной России против сборных Швеции и Молдавии должны были состояться 28 и 31 марта соответственно. В связи с отменой матчей тренировочные сборы национальной командой были также отменены.
"Отменены все сборы, отменены все матчи, в том числе, конечно, с командами Молдавии и Швеции. Весь футбол отменен на месяц: все, что должно было происходить в ближайший месяц под эгидой РФС, отменено. Матчи сборной, сборы всех команд и так далее", - сказал Мельников РИА Новости.
Напомним, сегодня днем было объявлено о переносе Чемпионата Европы по футболу на 2021 год. Также были приостановлены все турниры, проходящие под эгидой РФС, до 10 апреля.
Товарищеские матчи сборной России против сборных Швеции и Молдавы отменены из-за коронавируса
Товарищеские матчи сборной России против Швеции и Молдавии, по сообщениям РФС, отменены из-за коронавируса.
Фото: "Известия"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!