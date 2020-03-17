Черчесов заявил, что сборная России в ближайшее время начнёт планировать подготовку к Евро

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о планах тренерского штаба на ближайшее будущее.
Фото: Российская газета
"Тренерский штаб сборной России не уходит на каникулы, после возобновления матчей РПЛ и других чемпионатов мы продолжим внимательно наблюдать за кандидатами в национальную команду. Уже в самое ближайшее время начнём планировать подготовку к Евро-2021. Надеюсь, что перерыв в футбольном сезоне будет не очень долгим, и болельщики в скором времени вернутся на трибуны стадионов. А пока от лица тренерского, административного штаба сборной России и футболистов желаю всем гражданам нашей страны и других государств быть внимательными друг к другу. Берегите свое здоровье в нынешней непростой жизненной ситуации и до встречи!" — приводит слова Черчесова пресс-служба сборной России.

Напомним, сегодня было принято решение о переносе Чемпионата Европы 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Также было объявлено, что ближайшие матчи сборной России по футболу против сборных Швеции и Молдовы были отменены по той же причине.


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Теги: Черчесов Сборная России Коронавирус
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