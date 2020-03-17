"Мы все должны защищать здоровье и жизнь людей, и, конечно, это относится и к футболу. Вот почему отложить Евро-2020 и отменить международные матчи — совершенно правильное и безальтернативное решение", — приводит слова Лёва пресс-служба немецкого футбольного союза.
УЕФА сегодня объявил о переносе матчей чемпионата Европы из-за распространения коронавируса на лето 2021-го года.
Евро пройдёт с 11 июня по 11 июля 2011-го года.
Напомним, что в настоящий момент приостановлены все матчи топ-5 европейских лиг, а также игры Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Читайте материал Rusfootball.info по теме:
Наш футбол остановлен минимум до 10 апреля, Евро перенесен на 2021 год. Что дальше?
Йоахим Лёв: перенос Евро - правильное и безальтернативное решение
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв высказался о переносе Евро-2020 на лето 2021-го года.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!