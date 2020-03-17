Йоахим Лёв: перенос Евро - правильное и безальтернативное решение

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв высказался о переносе Евро-2020 на лето 2021-го года.

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"Мы все должны защищать здоровье и жизнь людей, и, конечно, это относится и к футболу. Вот почему отложить Евро-2020 и отменить международные матчи — совершенно правильное и безальтернативное решение", — приводит слова Лёва пресс-служба немецкого футбольного союза.УЕФА сегодня объявил о переносе матчей чемпионата Европы из-за распространения коронавируса на лето 2021-го года.Евро пройдёт с 11 июня по 11 июля 2011-го года.Напомним, что в настоящий момент приостановлены все матчи топ-5 европейских лиг, а также игры Лиги чемпионов и Лиги Европы.