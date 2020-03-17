Вчера стало известно, что Евро перенесен на 2021 год из-за распространения коронавируса. Также приостановлен чемпионат России до 10 апреля. Ранее о приостановке лиг объявили английский, испанский, французский, немецкий и итальянский чемпионаты.
"Это абсолютно правильное решение! Конечно, будут большие финансовые потери, но здоровье людей важнее всего. Что касается национальных чемпионатов, то остановили до 10 апреля.
Есть прогнозы, что этот вирус будет постепенно уходить. Надеемся на это, мы все с вами живем надеждами. Если обстановка не будет улучшаться, то будет продление. В целом подходить к этим вопросам нужно с точки зрения людей", - цитирует Газзаева Sport24.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце 2019 года в Китае. На данную минуту известно, что число заразившихся достигло 200 000 человек. Число погибших приближается к 8 тысячам, а выздоровели порядка 82 000.
Газзаев: есть прогнозы, что этот вирус будет постепенно уходить
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался о переносе чемпионата Европы-2020.
Фото: ТАСС
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