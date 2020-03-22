"Хорошо, что он мечтает вернуться в сборную. У нас ранее была ситуация с Монако. Он тогда набедокурил, его все критиковали. Мы маленькую паузу сделали. Он начал забивать — мы его вызвали, не обращая внимания на какие-либо высказывания. Мы ни на что не обращаем внимания. Футболист вышел и играет, проявляет свои лучшие качества.
Но последние три года обходились без него, так что ему необходимо доказывать, что он нужен нам. Все наши победы добыты без него. Тут и травма была, и шалость вот эта, которая отлучила его от футбола. Есть ли шанс вернуться? Это же игрок, у которого есть юридическое право играть. Команда есть команда, если он будет он нужен, то мы всегда обратимся к нему", — сказал Черчесов в эфире "Матч ТВ".
Кокорин забил 3 мяча в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги после освобождения из тюрьмы и неоднократно называл возвращение в сборную своей главной целью на данном этапе карьеры. Футболист намеревался попасть на чемпионат Европы, но турнир был перенесен на год из-за коронавируса.
Черчесов: все наши победы добыты без Кокорина. Ему необходимо доказать, что он нужен нам
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о перспективах нападающего "Сочи" Александра Кокорина вернуться в национальную команду.
Фото: РИА Новости
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