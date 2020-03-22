"Мы знаем, что была встреча рабочей группы. Были Дюков, Прядкин, Алаев, Митрофанов. Президент УЕФА по видеоконференции выступил. Рассказал, какие могут быть возможности, какие планы. Потом выступили несколько федераций, у которых были вопросы. Была рекомендация до 30 июня закончить все чемпионаты. Попросили мартовские матчи перенести на июнь. Не знаем, получится это или нет. Непонятно, стартуют ли чемпионаты. Через 2-3 дня начнем всё планировать.
Перенос Евро — это не разочарование. Даже не трагедия. Понятное дело, что планы были. Обсуждали с Алаевым все возможные варианты. Я хотел, чтобы мартовский сбор был в том или ином виде. Конечный вариант был таким. Если ничего не будет, смысл тогда собирать основных игроков. Зачем их выдёргивать, если игр нет? Хотели провести селекционный сбор, похожий на тот, когда мы играли с "Динамо". Третьи-четвёртые из нашего списка номера бы приехали. Мы бы недельку поработали, оценили их. Нам не дали это сделать. Мы восприняли это как должное", - сказал Черчесов в эфире "Матч ТВ".
В настоящее время приостановлены все ведущие чемпионаты и еврокубки. Также был приостановлен розыгрыш РПЛ. Предполагается, что чемпионат России возобновится не раньше 24 апреля.
Черчесов: перенос Евро - не разочарование, даже не трагедия
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал перенос чемпионата Европы на 2021 год. Ранее стало известно, что турнир перенесён на следующий год из-за пандемии коронавируса.
Фото - ТАСС
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