Смолов - о переносе Евро: другого пути не было

Нападающий " Локомотива " Фёдор Смолов, арендованный "Сельтой", рассказал о своём отношении к переносу Евро-2020.

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- Перенос Евро? Другого пути не было с этой пандемией. Ее нужно как-то пережить и перебороть. Чтобы ее искоренить, нельзя проводить такие массовые мероприятия, как Евро. Здравое решение. Чтобы все было в комфорте и люди могли потом насладиться чемпионатом Европы. А сегодня уже и Олимпиаду перенесли, - рассказал Смолов в эфире инстаграма.



Напомним, из-за пандемии коронавируса Евро-2020 было перенесено на 2021 год. В мире также были приостановлены европейские чемпионаты и перенесены финалы еврокубков.