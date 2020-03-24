По информации The Telegraph, ФИФА планирует оставить трансферное окно открытым до января 2021-го года, чтобы клубы могли восполнить финансовые потери из-за остановки футбольных турниров из-за коронавируса.
Руководство ФИФА обсудить этот вопрос с представителями клубов. Сообщается, что большинство руководителей ведущих европейских клубов поддержали эту идею.
По прогнозам, расходы клубов из-за пандемии коронавируса сократятся, они потратят намного меньше, чем обычно, и вряд ли будут вкладываться в крупные трансферы.
Напомним, что в настоящий момент приостановлены все ведущие футбольные турниры из-за распространения коронавируса.
По актуальным данным в мире зарегистрировано более 420 000 случаев заражения коронавирусом. Число погибших превысило 18 900 человек.
ФИФА может продлить летнее трансферное окно до января
ФИФА рассматривает вопрос расширения летнего трансферного окна 2020-го года.
Фото: Reuters
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