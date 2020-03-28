Россия и Украина сыграют на чемпионате Европы по FIFA среди футболистов

Сегодня, 29 марта, состоится четвертый день чемпионата Европы по игре FIFA 20 среди профессиональных футболистов, организованный инстаграм-блогом "433".
Фото: Facebook
Среди пар 1/16 финала состоится матч между Россией и Украиной. За Россию будет играть футболист "Уфы" и молодежной сборной Данил Круговой. Его оппонентом будет защитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко.

Трансляция матча матча начнется в 17:00 по московскому времени.

В рамках турнира в общей сложности 32 футболиста из разных европейских стран представляют 32 сборные.

В 1/16 финала уже вышли Ромелу Лукаку (Бельгия), Пюрю Сойри (Финляндия), Диогу Жота (Португалия), Михаэль Грегорич (Австрия), Бернд Лено (Германия), Рэзван Марин (Румыния), Патрик Шик (Чехия), Билли Гилмор (Шотландия), Никола Миленкович (Сербия), Серхио Регилон (Испания), Лиам Бойс (Северная Ирландия) и Мунас Даббур (Израиль).

Данное мероприятие проводится в связи с отсутствием реального футбола по причине распространения коронавируса.

По актуальным данным число зараженных коронавирусом в мире превысило 660 000 человек. Погибло более 30 000 человек. Число выздоровевших превысило 140 000 человек.


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Теги: FIFA 20 Коронавирус
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