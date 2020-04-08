Источник: число городов, принимающих Евро - 2020, может быть уменьшено

Стало известно, что чемпионат Европы 2020 может принять меньшее количество городов, чем было запланировано изначально.

Фото: Getty Images

По информации, Daily Mail число городов, принимающих матчи чемпионата Европы-2020 по футболу, может быть уменьшено.



По информации источника, сомнения по поводу готовности принять чемпионат Европы, по мнению издания, выразили Бильбао и Рим, у некоторых других стадионов уже есть бронь на даты Евро на другие мероприятия. УЕФА начал переговоры об изменении формата турнира.



Напомним, что чемпионат Европы, запланированный на ближайшее лето, был перенесён на лето 2021-го года по причине пандемии коронавируса.



Турнир, в честь 60-летнего юбилея Евро, должен был пройти в 12-ти городах 11-ти стран Европы.