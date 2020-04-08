Сорокин: Санкт-Петербург продолжает готовиться к Евро и финалу Лиги чемпионов

Гендиректор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что северная столица продолжает активную подготовку к европейскому турниру, а также к финалу Лиги чемпионов.

Фото: Vesti.ru