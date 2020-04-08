- С нашей стороны мы видим волю всех участников продолжать организацию Евро, у нас никаких колебаний нет на этот счет. Нет повода для каких-то успокоений или колебаний. Мы продолжаем готовиться теперь сразу к двум мероприятиям - матчам финальной части Евро-2020 и финалу Лиги чемпионов. Все необходимые документы готовятся заинтересованными сторонами, уверен, что они будут направлены в УЕФА в срок, - приводят слова Сорокина РИА Новости.
Также Сорокин заявил, что свои гарантии о полной готовности к проведению европейского турнира оргкомитеты городов-организаторов должны подтвердить к концу апреля.
Напомним, что сегодня издание Daily Mail сообщило, что число городов, принимающих матчи чемпионата Европы-2020, может быть уменьшено.
Евро-2020 должно было состояться с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург. Европейский кубок был перенесен на 2021 год в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
На сегодняшний день в России зарегистрировано 10131 случаев заболевания COVID-19 (1459 за последние сутки). 698 человек выздоровело, умерло 76. В мире число заболевших приближается к полуторамиллионной отметке.
Сорокин: Санкт-Петербург продолжает готовиться к Евро и финалу Лиги чемпионов
Гендиректор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что северная столица продолжает активную подготовку к европейскому турниру, а также к финалу Лиги чемпионов.
Фото: Vesti.ru
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