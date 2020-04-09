Напомним, из-за пандемии коронавируса в мире турнир был перенесён на 2021 год, но с прежним названием. Ранее сообщалось, что некоторые страны, которые были выбраны хозяйками Чемпионата Европы, могут отказаться от его проведения.
По сведениям Sky Sports, УЕФА хочет сохранить даты и места проведения турнира, но расписание до сих пор не утверждено.
Источник: УЕФА хочет сохранить расписание и места проведения Евро-2020 в 2021 году
УЕФА прокомментировал информацию о возможном сокращении стран-хозяев Евро-2020.
Источник: getty images
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