Вице-президент ФИФА Монтальяни считает, что матчи сборных возобновятся не раньше 2021 года

Вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни выразил мнение, что матчи среди национальных сборных команд могут возобновиться как минимум в следующем году.

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По словам Монтальяни, действующие во многих странах запрещения на пересечение границ могут быть продлены до конца этого года. Также необходимо доиграть внутренние чемпионаты.



- Я считаю, что отечественный футбол является приоритетом. Сентябрь всё ещё в планах, но я не уверен в этом, поскольку сейчас всё меняется. Не исключено, что будут проблемы с пересечением международных границ. Если мы получим зелёный свет, чтобы сыграть футбольный матч, я очень сомневаюсь, что он будет с болельщиками. Думаю, что это очень большой риск, — цитирует вице-президента ФИФА AP news.



Из-за активного распространения COVID-19 практически все европейские чемпионаты по футболу ушли на паузу. Были отменены многие спортивные мероприятия по всему миру. Евро-2020 и летняя Олимпиада в Токио были перенесены на 2021 год.



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