"Писали, что Мамаев подрался с Широковым или Глушаковым, хотя Мамаев вообще не при делах. Он просто лежал на подушке. В него кто-то попал и говорит: "У тебя осталось на одну жизнь меньше". Было смешно. Я шел туда для подстраховки. Я понимал, что что-то будет, так и получилось. Я Глушака чуть не задушил, бедолагу. Он рассказывал об этом?" - сказал Дзюба в программе "Наши на Евро".
Напомним, сборная России на Евро-2016 не смогла выйти из группы, заняв последнее место.
Дзюба - о драке в команде на Евро-2016: я Глушака чуть не задушил, бедолагу
Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба в эфире телеканала "Матч ТВ" рассказал о конфликте в команде во время чемпионата Европы-2016.
Фото: ФК "Зенит"
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