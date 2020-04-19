Мбаппе, Зидан и Анри в символической сборной Франции по версии L’Equipe

Издание L’Equipe опубликовало символическую сборную Франции всех времен.



Состав команды от L’Equipe выглядит так:



вратарь: Фабьен Бартез;



защитники: Биксант Лизаразю, Марсель Десайи, Лоран Блан, Лилиан Тюрам;



полузащитники: Патрик Виейра, Дидье Дешам, Мишель Платини;



нападающий: Зинедин Зидан, Тьерри Анри, Киллиан Мбаппе.



Отметим, что единственный действующий футболист в этой команде это форвард "ПСЖ" Киллиан Мбаппе.



Сборная Франции - действующий чемпион мира. Титул "трехцветные" завоевали в 2018-м году в России, обыграв в финале хорватов со счётом 4:2.



Всего французы дважды выигрывали мундиаль (1998 и 2018), а также дважды побеждали на чемпионате Европы (1984 и 2000).