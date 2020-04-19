Издание L’Equipe опубликовало символическую сборную Франции всех времен.
Состав команды от L’Equipe выглядит так:
вратарь: Фабьен Бартез;
защитники: Биксант Лизаразю, Марсель Десайи, Лоран Блан, Лилиан Тюрам;
полузащитники: Патрик Виейра, Дидье Дешам, Мишель Платини;
нападающий: Зинедин Зидан, Тьерри Анри, Киллиан Мбаппе.
Отметим, что единственный действующий футболист в этой команде это форвард "ПСЖ" Киллиан Мбаппе.
Сборная Франции - действующий чемпион мира. Титул "трехцветные" завоевали в 2018-м году в России, обыграв в финале хорватов со счётом 4:2.
Всего французы дважды выигрывали мундиаль (1998 и 2018), а также дважды побеждали на чемпионате Европы (1984 и 2000).
Мбаппе, Зидан и Анри в символической сборной Франции по версии L’Equipe
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