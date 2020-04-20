"Газпром Арена" планирует получить 20 млн рублей от УЕФА в качестве компенсации за перенос Евро-2020

Гендиректор петербургской "Газпром Арены" Владимир Литвинов сообщил, что стадион рассчитывает получить компенсацию от УЕФА, так как Евро-2020 был перенесен на год из-за пандемии COVID-19.

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