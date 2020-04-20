"Газпром Арена" планирует получить 20 млн рублей от УЕФА в качестве компенсации за перенос Евро-2020

Гендиректор петербургской "Газпром Арены" Владимир Литвинов сообщил, что стадион рассчитывает получить компенсацию от УЕФА, так как Евро-2020 был перенесен на год из-за пандемии COVID-19.
Фото: Википедия
- Понесли расходы чуть более 20 млн рублей, но надеемся, что до конца апреля УЕФА нам их компенсирует в полном объеме. Финансирование деятельности арены не оборвалось в одночасье. Перестали проводить матчи и клуб прекратил финансирование — такого, естественно, нет. Стадион хоть и заморожен, но он работает, — приводит слова директора арены ТАСС.

Евро-2020 должно было состояться с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург. Европейский кубок был перенесен на 2021 год в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Напомним, что в одной группе с Россией на Евро сыграют сборные Финляндии, Бельгии и Дании.

Почти все европейские чемпионаты ушли на паузу из-за активного распространения коронавирусной инфекции. РПЛ приостановлена минимум до 31 мая. Команды сыграли 22 тура чемпионата.

В России известно о 47 121 случае заболевания COVID-19, 3 446 человек выздоровело, 405 умерло.


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Теги: Газпром-арена Евро-2020
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