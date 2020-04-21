"Могу сказать, что наш капитан Артем Дзюба после тренировок периодически надевает вратарские перчатки, становится в ворота и отражает удары партнеров. Поэтому он точно будет готов к такой ситуации. Возможно, рассудительный Федор Кудряшовподойдет для этой роли. Но опять же с точки зрения конкретной ситуации очень важно, чтобы сам игрок чувствовал, что может это сделать в данную секунду", - приводит слова Черчесова официальный сайт РФС.
Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы-2020 был перенесен на 2021 год. Сборная России попала в одну группу с Бельгией, Финляндией и Данией.
Черчесов возглавляет национальную команду России с 2016 года. Под его руководством сборная дошла до четвертьфинала на домашнем чемпионате мира.
Черчесов рассказал, кто из полевых игроков мог бы встать в ворота
Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал, кто из полевых игроков мог бы встать в ворота в случае удаления голкипера.
Фото: © Mike Egerton
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