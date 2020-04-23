Мещеряков: любое решение УЕФА по помощи командам сейчас можно только приветствовать

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал решение УЕФА совершить выплаты клубам за участие игроков в отборе Евро заранее.
Фото: РИА Новости
Ранее становилось известно, что УЕФА заранее заплатит клубам, чьи игроки приняли участие в отборе на Евро.

УЕФА заплатит клубам, чьи игроки приняли участие в отборе на Евро, 70 миллионов

- Любое решение УЕФА по помощи командам сейчас можно только приветствовать.

По деталям я сейчас не готов говорить, нужно смотреть, - приводит "Р-Спорт" слова Мещерякова.

Напомним, что Евро был перенесен на следующий год в связи с пандемией коронавируса.


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