Напомним, что Евро-2020 был перенесен на следующее лето из-за пандемии коронавируса.
Россия попала на чемпионат Европы со второго места в отборочной группе, уступив Бельгии. Украина опередила сборные Португалии и Сербии и оказалась первой в своей квалификационной группе.
В финальной части турнира Россия сыграет в группе с Бельгией, Финляндией и Данией, а Украина против Нидерландов и Австрии. Третий соперник украинцев определится позднее.
- Как отношусь к тому, что следующее Евро выиграет Украина? Ну давайте она его выиграет. Я думаю, что не выиграет ни при каких обстоятельствах Украина. Но пусть будет, я порадуюсь за нее, почему нет? Очень симпатичная сейчас команда.
Я очень хочу, чтобы сыграла сборная России со сборной Украины. Возможно, это снимет массу проблем. Я надеюсь на это. Футбол же способен за счет выплеска эмоций сгладить очень многие проблемы, - сказал Уткин в рамках стрима на своем канале.
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"Возможно, это снимет массу проблем". Уткин - о возможной встрече России и Украины на Евро
Блогер Василий Уткин рассказал о том, что хотел бы, чтобы сборные России и Украины встретились на грядущем чемпионате Европы.
Фото: youtube-канал Василия Уткина
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