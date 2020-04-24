"Возможно, это снимет массу проблем". Уткин - о возможной встрече России и Украины на Евро

Блогер Василий Уткин рассказал о том, что хотел бы, чтобы сборные России и Украины встретились на грядущем чемпионате Европы.

Фото: youtube-канал Василия Уткина