Пресс-служба "Баварии" на официальном сайте сообщила, что "Альянц Арена" готова принять Евро-2020.
Напомним, турнир, который должен был пройти ближайшим летом, из-за пандемии коронавируса перенесен на 2021 год.
"Футбольные болельщики в Мюнхене могут продолжать ждать проведения в своем городе чемпионата Европы. Городской совет столицы Баварии принял решение, что Мюнхен останется одним из городов, где в следующем году пройдет чемпионат Европы", - говорится в сообщении "Баварии".
Мюнхен готов принять матчи чемпионата Европы
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