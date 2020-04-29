Мюнхен готов принять матчи чемпионата Европы

Пресс-служба "Баварии" на официальном сайте сообщила, что "Альянц Арена" готова принять Евро-2020.



Напомним, турнир, который должен был пройти ближайшим летом, из-за пандемии коронавируса перенесен на 2021 год.



"Футбольные болельщики в Мюнхене могут продолжать ждать проведения в своем городе чемпионата Европы. Городской совет столицы Баварии принял решение, что Мюнхен останется одним из городов, где в следующем году пройдет чемпионат Европы", - говорится в сообщении "Баварии".