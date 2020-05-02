Наставник сборной Бельгии Мартинес продлил контракт до ЧМ-2022

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес продлил соглашение с командой до чемпионата мира в Катаре.

Об этом сообщает The Independent, ссылаясь на бельгийские СМИ.



Официального подтверждения информации еще не было, но журналисты сообщают, что тренер продлил соглашение на два года.



Напомним, что на Евро команда Бельгии попала, опередив в отборочной группе сборную России.



На чемпионате мира в России Бельгия заняла третье место.