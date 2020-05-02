Наставник сборной Бельгии Мартинес продлил контракт до ЧМ-2022

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес продлил соглашение с командой до чемпионата мира в Катаре.
Об этом сообщает The Independent, ссылаясь на бельгийские СМИ.

Официального подтверждения информации еще не было, но журналисты сообщают, что тренер продлил соглашение на два года.

Напомним, что на Евро команда Бельгии попала, опередив в отборочной группе сборную России.

На чемпионате мира в России Бельгия заняла третье место.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: сборная Бельгии Мартинес
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Ровно четыре года назад "Лестер" стал чемпионом Англии
Боярский: думаю уже и так всем ясно, что нужно отдать золотые медали "Зениту" 4
"Краснодар" — в топ-20 команд с наибольшим количеством передач за игру
Рудковская — Аршавину: всегда было интересно, почему чужие дети волнуют больше, чем свои
ФИФА рассмотрит вариант перехода чемпионатов на "весну-осень"
"Уфа" поздравила Табидзе с рождением сына
Моуринью рассказал, поражения от какого клуба заставило его заплакать 1
Кокорин поздравил брата с днём рождения, прикрепив фото из колонии
Орлов: если сезон не будет доигран, то назвать "Зенит" чемпионом все-таки нельзя. Титул надо выиграть 4
Футболка Влашича с матча против "Реала" выставлена на аукцион
Наставник сборной Бельгии Мартинес продлил контракт до ЧМ-2022
Геркус - о Фролове: пока ты футболист, говорить на политические темы не стоит 3
Бэйл: худший игрок в гольф? Лука Модрич. 100 процентов
Селезнев: как можно Ярика было отпустить из "Шахтера"?
Халк заявил, что Китай вернулся к нормальной жизни
Агент Чалова: в какую именно топ-лигу Федор переедет — не столь важно
"Нам остаётся только принять это". Головин - о досрочном завершении Лиги 1
Зинченко: кого из украинцев стоило бы пригласить в "Сити"? Матвиенко
"Мягко говоря, был в шоке". Давыдов рассказал, как он застрял в Болгарии 1
"Единственный раз в моей тренерской карьере". Моуринью рассказал, как плакал после поражения
Защитник "Витебска" рассказал, что тренеры не разрешают игрокам обсуждать возможную приостановку чемпионата
Селюк - Навальному: Фролов показывает, насколько вы лицемерный человек 4
"Мы получали в 110 раз меньше и заработали звезду для "Спартака". Тихонов - о зарплате Соболева 12
Виллиан выразил желание перейти в конкурирующий с "Челси" клуб
Геркус: если Миранчукам не уходить сейчас, то когда?
Слуцкий: я уже не качаюсь на стуле 1
"Поменял бы арбитра и всё". Эмери вспомнил о поражении 1:6 от "Барселоны"
Экс-игрок "МЮ": у Криштиану есть три или четыре трюка, Роналдо - всегда что-то другое
Бэйл: не ожидаешь, что твои собственные болельщики так поступят с тобой
Геркус: в случае остановки чемпионата отдать золотые медали нужно "Зениту" 18
Все новости