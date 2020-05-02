- Мы изучаем варианты, но никаких решений на данном этапе не принято. В настоящее время другой информации по этим вопросам у нас нет, - приводит слова членов УЕФА СЭ.
Напомним, в этих играх между национальными сборными должны были определиться обладатели оставшихся четырех путевок на Евро-2020 и Лиги наций-2020/21, чья жеребьевка прошла в начале марта, а также отборочных матчей чемпионата мира-2022.
Напомним, что за оставшиеся путевки на Евро должны были побороться сборные Болгарии, Венгрии, Исландии, Румынии, Боснии и Герцеговины, Северной Ирландии, Словакии, Ирландии, Норвегии, Сербии, Шотландии, Израиля, а также Грузии, Белоруссии, Македонии и Косово.
Все матчи европейских лиг (кроме белорусской) и встречи национальных сборных были отложены из-за распространения коронавируса. РПЛ ушла на паузу как минимум до 31 мая.
УЕФА пока не принял решения о судьбе мартовских игр
На сегодняшний день союз европейских футбольных ассоциаций не принял решения относительно несыгранных в марте встречах плей-офф Лиги наций.
Фото: Газета.ру
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