Мэр Копенгагена Франк Йенсен заявил, что город готов принять четыре матча Евро-2020, который был перенесен на 2021 год.
"Горжусь тем, что могу объявить: мы сможем провести все четыре игры Евро-2020 в Копенгагене летом будущего года", — заявил Йенсен.
Напомним, из-за пандемии коронавируса Евро-2020 был перенесен на 2021 год.
В Копенгагене сборная России должна сыграть с Данией в заключительном туре группового этапа.
Дания готов принять четыре матча Евро-2020
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